Dybala, futuro da scrivere: scelta definitiva si baserà su un aspetto – TS

Dybala è tornato in Italia e, secondo Tuttosport, si sta allenando in solitaria a Torino. I prossimi saranno giorni decisivi per la definizione del suo futuro

FUTURO – Paulo Dybala a breve definirà il suo futuro. Secondo Tuttosport, l’argentino, rientrato in Italia, in attesa di conoscere il suo futuro, sta lavorando in solitaria a Torino. Sull’argentino, su cui da tempo lavora l’Inter, ci sono anche Milan e, soprattutto, Napoli e Roma. Soprattutto gli ultimi due club, nelle ultime ore, stanno spingendo molto per convincere “la Joya” a sposare i rispettivi progetti tecnici. Dybala, quindi, è chiamato a “sfogliare la margherita” e compiere la sua scelta. La sensazione, spiega il quotidiano, è che andrà dove verrà scelto senza alcun dubbio su condizioni fisiche o

Fonte: Tuttosport – Federico Masini