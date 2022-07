Inter, oggi presentazione nuova maglia! Ecco dove e quando – CdS

L’Inter è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile. Questa sera però alcuni giocatori lasceranno il ritiro nerazzurro per arrivare in centro a Milano dove verrà presentata la maglia ufficiale.

INFO – L’Inter presenterà questa sera alle 19, come spiega il Corriere dello Sport, in piazza Gae Aulenti la nuova maglia già utilizzata contro il Lugano in amichevole. Un evento di presentazione che si terrà all’interno del negozio Nike presente all’interno della piazza con molti giocatori dell’Inter attesi per questo lancio ufficiale. La società invita ovviamente tutti i suoi tifosi ad accorrere per questo evento speciale con i nerazzurri che già hanno messo in vendita la maglia.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti