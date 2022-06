Dybala, domani ultima con l’Argentina. Inter a prescindere da Lukaku? – CdS

Dybala al momento è impegnato con l’Argentina, poi dovrà definire in quale squadra giocare nella prossima stagione. L’Inter è fiduciosa di ottenere il sì e per il Corriere dello Sport dovrebbe farlo a prescindere dalla questione Lukaku (vedi articolo).

IN ATTESA – Per Paulo Dybala domani ci sarà l’ultima partita stagionale. Alle 20 l’Argentina giocherà in amichevole a Pamplona (Spagna) contro l’Estonia, poi la Joya salterà la gara di Melbourne col Brasile di sabato prossimo per andare in vacanza con la compagna a Miami. Lì, stando al Corriere dello Sport, deciderà il suo futuro. L’Inter è la principale destinazione, a prescindere da Romelu Lukaku. Se Giuseppe Marotta non dovesse ricevere risposte in tempi brevi sul fronte legato al belga si cautelerebbe con Dybala, in un attacco che dovrebbe veder partire Alexis Sanchez. Sarà l’ormai ex Juventus il primo probabile rinforzo offensivo. A Miami, oltre a giocare un’amichevole benefica, Dybala si manterrà in forma grazie a un preparatore atletico personale.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

