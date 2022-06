Lukaku, non solo Tottenham: altre due possibili rivali per l’Inter nella corsa – CdS

Sul Corriere dello Sport stamattina in edicola si parla di Tottenham su Lukaku, per volontà di Conte (vedi articolo). Per il quotidiano romano ci sono altri due club che fanno concorrenza all’Inter.

OCCHIO ALLE BIG – Romelu Lukaku sarà un uomo mercato anche quest’estate, dopo il clamoroso passaggio al Chelsea un anno fa. Un trasferimento di cui l’attaccante si è pentito, con la volontà di tornare all’Inter. Oltre al Tottenham, con Antonio Conte che lo vorrebbe per fare coppia con Harry Kane, rischiano di esserci altre pretendenti. Per il Corriere dello Sport il Bayern Monaco, che perderà Robert Lewandowski, e il Barcellona sono squadre a caccia di un centravanti di peso. Rispetto all’Inter bavaresi e catalani non possono prenderlo in prestito, ma solo acquistandolo. I nerazzurri aspettano la decisione di Lukaku, consapevoli che la sua volontà per tornare può fare la differenza.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

