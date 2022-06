Mkhitaryan all’Inter, il messaggio mandato alla Roma. Ora visite mediche – CdS

Mkhitaryan sarà un prossimo giocatore dell’Inter, da ieri non ci sono più dubbi (vedi articolo). Il Corriere dello Sport rivela il messaggio con cui l’armeno, ora atteso dalle visite mediche, ha informato la Roma di volersi trasferire a parametro zero.

RISPOSTA NETTA – «Grazie della nuova proposta, ma non ho intenzione di rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno». Questo il virgolettato che il Corriere dello Sport attribuisce a Henrikh Mkhitaryan, come comunicazione alla Roma della volontà di trasferirsi all’Inter. Niente da fare per i giallorossi, che già sapevano da dopo la finale di UEFA Europa Conference League della possibilità di perderlo a zero. La prossima settimana, accompagnato dai suoi agenti Rafaela Pimenta ed Enzo Raiola, Mkhitaryan sarà a Milano per le visite mediche. Questo anche perché, essendosi infortunato nella finale di Tirana col Feyenoord, non ha risposto alla convocazione dell’Armenia per la UEFA Nations League. Mkhitaryan firmerà un biennale da 3.6 milioni di euro più bonus e commissioni, decisiva la possibilità di giocare la Champions League.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

