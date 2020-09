Diverse proposte per Candreva: il giocatore dell’Inter riflette – Sky

Antonio Candreva Inter

Antonio Candreva è considerato uno dei giocatori in uscita dall’Inter. Il giocatore ha diverse proposte da club di Serie A e sta riflettendo sul suo futuro che sembra riservargli molto meno spazio in nerazzurro

Antonio Candreva potrebbe lasciare l’Inter nei prossimi giorni. Gli spazi per l’ex Lazio si sono ristretti con l’arrivo di Hakimi e il giocatore sembra quindi destinato a chiudere la sua esperienza in nerazzurro. Secondo “Sky Sport” non mancano le offerte sul tavolo, oltre alla Sampdoria che al momento sembra l’ipotesi più probabil resta sempre viva la pista Genoa, ma non bisogna sottovalutare la Fiorentina e altri club di Serie A che avrebbero manifestato il loro interesse. Il giocatore, consapevole che molto probabilmente la sua esperienza all’Inter è giunta alla fine, si è sta prendendo qualche giorno per riflettere.