Nainggolan in cerca di condizione, si restringono i margini per l’Inter? – SM

Condividi questo articolo

Radja Nainggolan Inter

Radja Nainggolan è tornato all’Inter dopo la stagione in prestito al Cagliari e intende giocarsi le sue possibilità di restare in nerazzurro. Il centrocampista belga sembra però essere lontano dalla condizione migliore e si restringono i margini per convincere Conte a una settimana dall’inizio del campionato

Secondo “Sport Mediaset” si restringono i margini per Radja Nainggolan di convincere Antonio Conte a concedergli una possibilità di far parte del progetto nerazzurro per la stagione che si appresta a cominciare. Il centrocampista belga si è infatti messo a disposizione del tecnico, ma la sua condizione è ancora lontana da quella dei giorni migliori e i tempi, a una settimana dall’inizio del campionato per l’Inter, sembrano essere ormai sempre più stretti per convincere il tecnico.