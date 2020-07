Dimarco: “A lungo a Verona, è una possibilità”. L’Inter lo cede?

Condividi questo articolo

Dimarco è in prestito con diritto di riscatto dall’Inter al Verona e potrebbe essere acquistato a titolo definitivo dai gialloblù. Il terzino classe ’97, intervistato dai canali ufficiali dell’Hellas al termine della partita pareggiata per 1-1 in casa della Fiorentina, non esclude la permanenza agli scaligeri.

INTER ADDIO? – Federico Dimarco parla dopo Fiorentina-Verona, partita dove i gialloblù hanno visto la vittoria sfumare al 96′ per un gol di Patrick Cutrone: «Amaro in bocca per il pareggio? Sì, perché abbiamo fatto una grande partita. È un peccato aver preso quel gol all’ultimo secondo, ma dobbiamo già guardare avanti e la nostra testa è già alla Roma. Calo di concentrazione nel finale? Non sono d’accordo, credo non sia facile giocare ogni tre giorni, con tutte queste gare ravvicinate. Può succedere di perdere qualcosa negli ultimi minuti, ma oggi siamo consapevoli di aver fatto una grande partita. La mia crescita personale? Mi sono ripreso bene, avevo giocato veramente poco prima dello stop del campionato. Non era facile inserirsi nel gruppo qui a Verona, ovvero adattarsi a questo modo di giocare. Ora mi trovo molto bene, spero di continuare così. Io a lungo al Verona? È una possibilità, ci penseremo a fine campionato».

Fonte: HellasVerona.it