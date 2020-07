VIDEO – Genoa-SPAL 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Genoa-SPAL, match della trentaduesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-0. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



TRE PUNTI SALVEZZA – Genoa-SPAL 2-0 nella trentaduesima giornata di Serie A. Il Genoa vince per la prima volta dalla ripresa del campionato ed effettua il controsorpasso ai danni del Lecce, fermato sullo 0-0 a Cagliari. Contro una SPAL ormai rassegnata alla retrocessione i rossoblù ottengono un fondamentale successo nella lotta salvezza, con un gol per tempo. Al 24′ lancio per Goran Pandev, sombrero del macedone a Kevin Bonifazi e destro (che non è manco il suo piede) a incrociare per superare Karlo Letica. Il Genoa ottiene anche un rigore, per fallo di Arkadiusz Reca su Francesco Cassata, ma Iago Falque se lo fa parare con Letica che blocca in due tempi. Poco male per il Grifone: ci pensa Lasse Schone, al 54′, con una splendida punizione da venticinque metri a scavalcare la barriera e mettere quasi nel sette. Nel finale Antonio Sanabria sfiora il tris da lontanissimo: palla alta di poco. Di seguito il video con la sintesi di Genoa-SPAL dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.