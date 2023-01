Di Marzio: «Skriniar-Inter, no risposte segnali negativi. Non rimane se…»

Gianluca Di Marzio ha parlato della questione rinnovo di Milan Skriniar con l’Inter, nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay.

RINNOVO – Queste le parole da parte di Gianluca Di Marzio sulla questione rinnovo di Milan Skriniar con il Club nerazzurro, nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «Skriniar continua a non dare risposte. È chiaro che quando non dai risposte sono segnali negativi. Poi magari ci starà ancora riflettendo, ci starà ancora pensando, visto che anche i tifosi dell’Inter certamente si sono esposti con cori, con striscioni. Stanno cercando di fare il possibile per convincerlo. Se ne fa una questione economica non rimane, se ne fa altre questioni può decidere di rimanere. Sinceramente non sono molto ottimista e credo nemmeno l’Inter».