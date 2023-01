Derby di Supercoppa, come funziona con le squalifiche: il regolamento

Il 18 gennaio andrà in scena la Supercoppa Italiana. Il derby tra Inter e Milan, vincitori della Coppa Italia e dello Scudetto lo scorso anno.

REGOLAMENTO – Manca poco al Derby di Supercoppa tra Inter e Milan. Prima della gara che vale il primo trofeo stagionale, le milanesi affrontano Hellas Verona e Lecce. Come funziona riguardo le squalifiche e i diffidati? Nel regolamento si parla solo di Coppa Italia, dove le squalifiche vengono contate a parte. Diversamente da come funziona invece in Supercoppa. Se un giocatore dovesse essere espulso nella prossima giornata, salterà quindi la gara di Riyadh. Stessa sorte, se verrà espulso in Supercoppa salterà le gare di Campionato. Milan e Inter non hanno nessuno tra i diffidati, a parte Simone Inzaghi. Le due squadre possono stare tranquille quindi sotto questo aspetto.