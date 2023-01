Skriniar, situazione di stallo: risposta attesa dopo la Supercoppa – Sky

La risposta Milan Skriniar si fa attendere. Il giocatore in scadenza a giugno può già accordarsi a zero con un altro club, l’Inter non ha più tempo.

STALLO – La trattativa per il rinnovo di Milan Skriniar non si evolve. Come riporta Sky Sport l’Inter è ancora in attesa di una risposta: «Situazione stallo ormai da settimane, la società aspetta una risposta dal giocatore dopo l’offerta da 6 milioni netti più bonus. Il giocatore non ha risposto, attorno al 20 dopo Riyad l’Inter vorrà una risposta definitiva. Il giocatore in scadenza a giugno già da questo momento potrebbe accordarsi con un altro club a zero. Il club non può più aspettare». Sul giocatore c’è il PSG ma non solo (vedi articolo).