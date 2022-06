Di Marzio: «Ritorni Lukaku, Pogba? Segnale! Il belga all’Inter, dico questo»

Gianluca Di Marzio, in collegamento su Tutti Convocati, ha parlato del mercato estivo con tanti movimenti dalla Premier League verso la Serie A. Su Lukaku-Inter, la pensa così

RITORNI − Di Marzio commenta il mercato in evoluzione: «Il fatto che Pogba, Matic, Lukaku che arrivano dalla Premier League vogliano ritornare in Italia è già un segnale. Prendo proprio l’attaccante belga che era andato via per voler vincere il pallone d’oro in un altro contesto diverso. Ora spera di ritornare all’Inter, addirittura dimezzandosi l’ingaggio. Pogba ritornerà, Lukaku difficile. Mi metto nei panni del Chelsea che lo scorso anno ha speso più di 100 milioni che ancora ovviamente non sono stati pagati del tutto. Determinate cifre vengono dilazionate negli anni».