Cauet: «Inter, credevo allo Scudetto! Dybala o Lukaku? Non ho dubbi»

Benoit Cauet ha giudicato la stagione dell’Inter con qualche rimpianto per il mancato Scudetto. Poi tra un possibile acquisto di Dybala o Lukaku, ha una sua preferenza

BILANCIO − Cauet sulla stagione dell’Inter: «All’inizio pensavo che avremmo visto l’Inter vincere il campionato. In estate abbiamo avuto due perdite importanti che portano il nome di Hakimi e Lukaku, oltre che il cambio dell’allenatore in panchina. Già lì si sapeva che non sarebbe stato semplice. Ma credevo che l’Inter avrebbe potuto superare le aspettative. Bisogna riconoscere che il Milan è stato bravo ad avere continuità e ad approfittare dei momenti di défaillance dei nerazzurri dimostrando di essere ancora competitivo su tutti i fronti. L’Inter ha comunque vinto due trofei e ha fatto un ottimo percorso in Champions League, ma bisogna continuare ad alzare l’asticella. Per tutte le difficoltà subite durante l’estate scorsa ha superato le aspettative a livello generale».

MERCATO − Cauet ha le sue preferenze: «Preferirei un ritorno di Lukaku, ha un’inarrestabile forza fisica e ha sentimenti: ha dovuto lasciare l’Inter ma si vede che l’amore per questi colori è rimasto. Dybala invece è forte, sia al Palermo che alla Juventus ha fatto molto bene, un fantasista del genere manca da molto tempo nell’Inter ma temo per le sue condizioni fisiche. Spero possa non risentire degli infortuni avuti in questi anni».

Fonte: Football news 24