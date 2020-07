Di Marzio: “Messi-Inter? No riscontri. Emerson Palmieri obiettivo”

Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, ha parlato così, ai microfoni di “Sky Sport”, durante il pre partita di Inter-Napoli, match valido per la 37esima giornata di Serie A. Il noto giornalista di Sky spegne sul nascere le voci che vogliono i nerazzurri interessati a Lionel Messi

NO RISCONTRI – Queste le parole di Gianluca Di Marzio: «Messi? Lasciamo che i tifosi sognino, ma noi non abbiamo riscontri. Stamani, tra i vari annunci legati alla promozione della partita, c’era Messi. Sinceramente, al di la dell’immagine di oggi, non credo sia obiettivo. Emerson Palmieri obiettivo concreto per la fascia»