Messi sul Duomo prima di Inter-Napoli? I motivi della scelta di Suning – Sky

Messi proiettato sulla facciata del Duomo di Milano ha scatenato i sogni di mercato dei tifosi dell’Inter (vedi articolo). Il sito di “Sky Sport” spegne subito l’entusiasmo del popolo nerazzurro specificando i motivi che hanno spinto la TV cinese di proprietà Suning a “puntare” sul numero 10 più famoso al mondo

NESSUN INDIZIO – Lionel Messi accende l’entusiasmo e i sogni dei tifosi dell’Inter. La TV cinese di proprietà di Suning, dopo aver puntato sull’immagine di Sandro Tonali prima di Inter-Brescia, fa la stessa cosa con l’immagine del fenomeno del Barcellona in vista di Inter-Napoli. La singolare scelta, abbinata ai rumors di mercato degli ultimi giorni, ha scatenato il popolo nerazzurro. Secondo “Sky Sport”, la mossa è puramente legata a motivi pubblicitari per attirare quanta più gente davanti alla TV per la sfida tra gli uomini di Antonio Conte e Gennaro Gattuso. La società italiana, infatti, non ha concordato con Suning la scelta della campagna pubblicitaria. Dunque nessun indizio di mercato, per ora.

