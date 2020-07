Lukaku: “Inter, qui per vincere lo scudetto! Conte...

Lukaku: “Inter, qui per vincere lo scudetto! Conte ha mentalità vincente”

Condividi questo articolo

Romelu Lukaku, attaccante nerazzurro, ha parlato così, ai microfoni di “Sky Sport”, a pochissimi minuti dal calcio d’inizio di Inter-Napoli

BIG MATCH – Cresce l’attesa per Napoli-Inter. Romelu Lukaku ha rilasciato queste dichiarazioni nel pre-partita: «Sono venuto qua per vincere il titolo. Ora sto facendo bene ma so che devo crescere e farò ancora di più. Inter affamata l’anno prossimo? Si, spero di si perché sarà importante crescere ogni anno. Questa è la mia mentalità e anche quella di Antonio Conte. Il gruppo deve sapere che abbiamo qualità e l’anno prossimo dobbiamo fare meglio».