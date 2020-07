Maksimovic: “Inter-Napoli banco di prova. Finire bene il campionato”

Condividi questo articolo

Nikola Maksimovic ha parlato così, ai microfoni di “Sky Sport”, nel pre partita di Inter-Napoli, match valido per la 37esima giornata di Serie A

FINIRE BENE – Queste le parole di Nikola Maksimovic: «Cosa mi aspetto? Questa è una bella prova per quello che ci aspetta tra 10 giorni. Bisogna finire bene il campionato, per loro è importante per finire secondi in classifica»