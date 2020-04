Di Marzio: “Inter, a gennaio chiesti Emerson e Marcos Alonso! Il Chelsea…”

Gianluca Di Marzio, nel corso del botta e risposta con “SkySportsNews”, si è espresso anche sul futuro di Emerson Palmieri e Marcos Alonso. I due esterni mancini del Chelsea vengono spesso accostati all’Inter di Conte

MANOVRE SULLA FASCIA SINISTRA – La risposta di Gianluca Di Marzio su un possibile nuovo innesto a sinistra per i Blues: «Il Chelsea ha due terzini sinistri molto bravi, Emerson Palmieri e Marcos Alonso. Dipende molto da Emerson. A gennaio, l’Inter ha chiesto entrambi. La richiesta per venderne uno dei due giocatori è stata di circa 45 milioni… Considerano questi giocatori molto importanti per il Chelsea. Dipende da qualche possibile scambio che potrebbe essere fatto con Inter e Juventus. Per esempio Emerson per Alex Sandro della Juventus. Il Chelsea può cercare un altro esterno sinistro, ma attraverso uno scambio. Altrimenti, terrà Emerson e Alonso».

