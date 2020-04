Mertens sceglie tra Inter, Napoli e Chelsea? La Roma si defila: il motivo

Per Mertens si profila una corsa a tre fra Inter, permanenza al Napoli e Chelsea. Come riferisce il giornalista Fabrizio Romano su “Calciomercato.com”, la Roma è più defilata e sembra orientata a tirarsi fuori dalla rosa delle pretendenti al belga

FUORI UNA – Il punto di Fabrizio Romano su Dries Mertens: «Certamente la questione è delicata. Con il Napoli il rinnovo è ancora in piedi, il Napoli ci spera e continua a spingere per avere la firma del giocatore. Nel frattempo Chelsea, Inter e tante squadre lo stanno sondando per capire la possibilità di fargli un’offerta in vista della prossima stagione. Una di queste squadre che lo voleva nei propri piani in vista del prossimo anno e ha fatto un tentativo tra dicembre e gennaio era la Roma. In questo momento la Roma ha capito che le percentuali di riuscire a prendere Mertens sono davvero molto basse e i piani stanno andando su altri giocatori. Si è raffreddata notevolmente la pista Mertens, ed è anche una scelta quella di andare su profili diversi con investimenti sugli ingaggi diversi rispetto a quello che chiederà Mertens di oltre cinque milioni di euro all’anno».