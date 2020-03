Di Marzio: “Icardi-Juventus? Ritorno di fiamma non escluso! Con l’Inter…”

Condividi questo articolo

Icardi sta tornando a essere tema di discussione in ottica mercato futuro. In merito si è espresso l’esperto Gianluca Di Marzio, in collegamento con “Sky Sport 24”, rispondendo a una domanda su un possibile ritorno della Juventus per l’attaccante del PSG in prestito con diritto di riscatto dall’Inter

RIPARTE IL TORMENTONE? – Così Gianluca Di Marzio: «Mauro Icardi alla Juventus? Se dovesse rientrare all’Inter non è da escludere un eventuale ritorno di fiamma dei bianconeri che hanno sempre avuto un feeling particolare nei confronti di Mauro. Poi dopo bisognerebbe capire la trattativa tra club, che sappiamo essere sempre molto rivali. Hanno un rapporto molto particolare sul mercato, sarebbe tutta da impostare la trattativa. Però non è da escludere».