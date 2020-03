Perinetti: “Coronavirus, calcio compromesso! Stipendi? La penso cosÃ¬”

Perinetti: “Coronavirus, calcio compromesso! Stipendi? La penso così”

Perinetti è stato intervistato dal sito “TuttoMercatoWeb”. Il dirigente sportivo, ex tra le altre di Siena e Genoa, si è espresso in merito al tema Coronavirus con riferimento al mondo del calcio

ANALISI – Così Giorgio Perinetti: «Il momento, con l’emergenza Coronavirus, è talmente drammatico che coinvolge tutte le attività lavorative, tra queste il calcio che è di importanza assoluta perché rappresenta una delle aziende più importanti. La possibilità di fare calcio in maniera normale è compromessa, quindi ben vengano le iniziative affinché questo mondo possa tornare ad essere, in parte, quello che amiamo. Sospensione degli stipendi di marzo? Se a sostegno delle società c’è da fare una rinuncia va fatta. Non è una questione di regole ma di buonsenso. Serve una presa di coscienza. Le istituzioni fanno bene a chiedere un aiuto ai calciatori ma loro per prime devono ricordarsi sempre del calcio. Perché quando un calciatore percepisce un ingaggio la stessa cifra la prende lo Stato […]».

