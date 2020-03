Caputo: “Inter? Nessuna chiamata, stima con Conte! Skriniar tra i migliori”

Condividi questo articolo

Caputo è stato ospite in collegamento con “Sky Sport 24”. L’attaccante del Sassuolo ha risposto a una domanda sull’Inter di Conte, suo ex tecnico al Bari, ed elogiato Skriniar

PARLA CICCIO – Di seguito le parole di Francesco Caputo: «Tentativo di Antonio Conte come vice Romelu Lukaku? Sinceramente io col mister Conte ho un bellissimo rapporto. L’anno scorso lui è venuto anche a Empoli, è stato là quattro giorni a vedere gli allenamenti di mister Aurelio Andreazzoli. Ci siamo parlati e ci siamo confrontati, ho una grande stima in lui e un gran rispetto. Con lui sono cresciuto tanto, ho vinto due campionati di Serie B, lo conosco benissimo. A me personalmente non è arrivata alcuna chiamata o proposta. Sono contento di quello che ho fatto finora al Sassuolo. Chi è il difensore più forte che ho incontrato? Un difensore veramente tosto da affrontare che secondo me è uno dei migliori è Milan Skriniar dell’Inter».