Depay, niente Inter: il Barcellona pensa a uno scambio in Spagna

Memphis Depay sembrava destinato a trasferirsi a Milano. Beppe Marotta ha poi smentito un possibile scambio. Il Barcellona ora valuta uno scambio nella Liga.

SCAMBIO – Memphis Depay era vicino all’Inter, sembrava dovesse essere scambiato con Joaquin Correa. Il dirigente nerazzurro Beppe Marotta ha invece smentito queste notizie, anche relative allo scambio Brozovic-Kessie. L’attaccante olandese sembra comunque destinato a cambiare squadra. Secondo quanto riporta As, ora potrebbe essere scambiato con Yannick Carrasco dell’Atletico Madrid. Diego Simeone preferirebbe non privarsi del belga, ma non chiude la porta all’ex Manchester United. Si scalda dunque il mercato di Depay, difficile un suo arrivo a Milano dunque.