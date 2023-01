Materazzi: «Milan-Inter può succedere di tutto! Squadre non in difficoltà»

Marco Materazzi direttamente da Riad in un’intervista a Sportmediaset ha parlato di Milan-Inter finale di Supercoppa Italiana in programma oggi alle 20.

IL DERBY – Milan-Inter, in palio c’è la Supercoppa Italiana ma soprattutto il derby. Marco Materazzi, per esempio, ne ha giocati tantissimi. Ecco il suo parere: «Non posso dirlo io come si vince, sarà una partita difficile dove si affrontano due squadre che sembrano in difficoltà, ma in realtà non lo sono perché quando giochi il derby di Milano si tende sempre a dare qualcosina in più. Anche il Milan fa paura, hanno dimostrato di essere una grande squadra con grandi giocatori e possono risolvere in qualsiasi momento. L’Inter ha iniziato l’anno benissimo a parte a Monza, ma non per colpa nostra. Tutti hanno visto quello che è successo. Il derby sarà partita unica e può succedere di tutto. Cosa manca per il salto di qualità? È un campionato anomalo, un po’ come la Champions League con un pre e un post Natale. Ci vuole anche un pizzico di fortuna. La squadra che ha lavorato meglio è il Napoli, ma ha avuto anche più tempo di lavorare. Giocano a memoria. Sarà da frenare quelli in avanti, arrampicarsi nel secondo posto e sperare in qualche passo falso».