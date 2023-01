Demiral, non solo Inter! Idea last-minute di un club di Premier League

Merih Demiral, non solo l’Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il giocatore interessa anche a un club di Premier League che avrebbe pronta un’offerta importante.

INSERIMENTO – Merih Demiral, cambia il suo futuro all’ultima giornata di mercato? L’Inter si è inserite negli ultimi giorni, soprattutto con l’incertezza sul futuro di Milan Skriniar. Nelle ultime ore, però, si sarebbe inserito il Nottingham Forest, presentando un’offerta da 28 milioni di euro per strapparlo all’Atalanta. Il giocatore però è stato convocato da Gian Piero Gasperini per la sfida in programma oggi a San Siro proprio contro l’Inter in Coppa Italia.