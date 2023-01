Maehle sfida l’Inter: «Partita difficile, ma crediamo nei nostri mezzi! Siamo pronti»

Joakim Maehle convocato oggi da Gasperini per il quarto di finale di Coppa Italia contro l’Inter, in un’intervista a LeoVegas.news ha parlato della sfida contro i nerazzurri di Milano

VERSO LA PARTITA – Maehle, esterno dell’Atalanta, ha parlato così dell’attesissima sfida di Coppa Italia con l’Inter: «Mi aspetto come sempre una partita difficile contro a San Siro. Ma siamo fiduciosi, stiamo continuando a segnare gol mantenendo anche la porta inviolata. Quindi abbiamo molta fiducia nei nostri mezzi e crediamo nella nostra squadra. Siamo pronto per affrontare l’Inter. La cosa fondamentale è credere in noi stessi, non vediamo l’ora di affrontarli».