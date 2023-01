Visnadi: «Pioli deve vincere il Derby, la panchina inizia a traballare»

Gianni Visnadi ha parlato in vista del Derby di Milano di domenica in cui Stefano Pioli potrebbe rischiare anche la panchina.

PANCHINA – Secondo Gianni Visnadi la situazione in casa Milan non è tra le migliori. Questo il suo intervento a Radio Sportiva: «Sento tanti tifosi milanisti preoccupati di un’imbarcata. C’è poi chi si chiede se Pioli possa essere esonerato. Non è quello, non credo serva un’imbarcata. Il Milan non deve perdere il Derby. Chiaro che Pioli non rischierà il posto la sera del Derby. L’aria verso il Tottenham diventerebbe però molto pesante. Pioli è forte della sua posizione ma non per lo Scudetto vinto. È tranquillo per il rinnovo firmato a novembre. Chiaro che continuando così rischierebbe non poco». Sarà ancora più fondamentale per l’Inter vincerlo per “ammazzare” sportivamente l’avversario dopo le batoste prese fin qui.