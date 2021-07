De Vrij, Raiola tratta in Premier League. Per l’Inter maxi-plusvalenza – TS

Tra le colonne di “TuttoSport” oggi in edicola, il nome nuovo per il mercato in uscita dell’Inter potrebbe essere quello di Stefan de Vrij. Secondo il quotidiano di Torino, Mino Raiola sta lavorando per portarlo in Premier League. La sua cessione significherebbe maxi-plusvalenza per le casse nerazzurre.

SI MUOVE RAIOLA – Stefan de Vrij lascia l’Inter? Secondo “TuttoSport” può essere una soluzione, e in tal senso si sta già muovendo Mino Raiola, intenzionato a portarlo in Premier League. La sua cessione – arrivato a zero -, può mettere il club in condizione di resistere a Romelu Lukaku e soprattutto Lautaro Martinez. Stefan de Vrij è un pilastro dell’Inter e Simone Inzaghi lo conosce benissimo, avendolo allenato già alla Lazio, ma la sua cessione potrebbe generare una maxi-plusvalenza per le casse interiste. L’Inter lo strappò alla Lazio pagando soltanto 7.3 milioni di commissioni, e il suo peso a bilancio attualmente è di 2.9 milioni. In caso di cessione, secondo “TuttoSport sarà Alessandro Bastoni a prendere di fatto il suo posto, anche se di conseguenza servirebbe un altro centrale. In caso di permenanza, sarebbe automatico il rinnovo di contratto (in scadenza 2023) con ingaggio a 4.3 milioni.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino