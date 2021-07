Vidal, da oggi a disposizione di Inzaghi. Ma il futuro all’Inter resta incerto

Arturo Vidal, nella giornata di oggi, tornerà ad Appiano Gentile e sarà subito a disposizione di Inzaghi (vedi articolo). Ma il suo futuro all’Inter rimane incerto

INCERTO – Vacanze terminate per Arturo Vidal: il centrocampista, reduce da una Copa America non esaltante con il suo Cile, quest’oggi sarà ad Appiano Gentile a disposizione di Inzaghi. Ma potrebbe essere solo di passaggio: non è un mistero, infatti, che in un clima di spending-review, un ingaggio come quello del cileno non è più sostenibile. Le strade dell’ex Barcellona e dell’Inter, quindi potrebbero separarsi in questa sessione di mercato.

LAVORO – Nella scorsa stagione Vidal, uomo voluto fortemente da Conte, ha deluso le aspettative. Un solo gol segnato in Serie A (alla Juventus, ndr) e tante prestazioni opache che, molto in fretta, lo hanno fatto scivolare indietro nelle gerarchie di Conte. È possibile, però, che alla luce di un periodo non esaltante, Vidal provi a riconquistare una maglia da titolare e, soprattutto, l’affetto dei tifosi. Le prossime settimane di ritiro saranno decisive in tal senso. L’ultima parola, come sempre, spetterà all’allenatore.