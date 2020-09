Darmian sempre più vicino! Si chiude dopo Benevento-Inter? I dettagli

Matteo Darmian; Parma Calcio 1913; cartellino giallo during Inter vs Parma, Italian Soccer Serie A Men Championship in Milano, Italy, October 26 2019 – LPS/Fabrizio Carabelli

Secondo Luca Marchetti, esperto di mercato di “Sky Sport”, la trattativa per Matteo Darmian è vicina alla sua conclusione. I nerazzurri potrebbe accelerare dopo Benevento-Inter, che al momento è in cima alle priorità del club

SGOCCIOLI – Per Matteo Darmian in nerazzurro è solo questione di tempo. Il club di Steven Zhang potrebbe chiudere l’operazione dopo Benevento-Inter di domani. Ne è convinto Luca Marchetti, giornalista di “Sky Sport”, sottolineando che quella col Bologna (di ieri sera) potrebbe essere stata l’ultima uscita con la maglia del Parma per Darmian. La trattativa è ben avviata da tempo, come confermato dal direttore sportivo dei ducali Marcello Carli. Sliding doors in difesa per quanto riguarda i nerazzurri (con Skriniar e Ranocchia al centro delle operazioni), che potrebbe uscire da questa sessione di mercato con un nuovo look in retroguardia.