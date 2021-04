Damsgaard valutato dall’Inter, l’agente: «No comment! Dico solo una cosa»

Damsgaard si sta imponendo con la Sampdoria, come dimostrato sabato scorso contro il Milan. Nelle ultime settimane si sono rincorse voci su interesse da parte dell’Inter, ma non è il momento di pensare al mercato. Almeno stando a uno dei suoi agenti, Jens Orgaard Pedersen, che ne ha parlato a “Calciomercato.it”.

NUOVO TALENTO – Mikkel Damsgaard è uno dei giocatori che si sono messi più in luce fra i giovani in questa Serie A. Il centrocampista danese, classe 2000, vanta fin qui ventisette presenze e due gol in campionato sulla Sampdoria. Di mercato, brevemente, ne ha parlato uno dei suoi agenti, Jens Orgaard Pedersen: «Se piace a Inter e Juventus? Preferisco non commentare le indiscrezioni di mercato. Al momento posso solo dire che Damsgaard è felice alla Sampdoria ed è totalmente concentrato sulla sua avventura a Genova».

Fonte: Calciomercato.it – Raffaele Amato