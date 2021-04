Inter-Sassuolo si giocherà domani alle ore 18.45. Per il recupero della ventottesima giornata di Serie A De Zerbi è costretto a fare la conta dei presenti per fare la formazione, visto che sono ben nove gli indisponibili (vedi convocati).

RIMANEGGIATI – Per Inter-Sassuolo la lista degli indisponibili di Roberto De Zerbi è pesantissima: Domenico Berardi, Mehdi Bourabia, Francesco Caputo, Grégoire Defrel e il lungodegente Filippo Romagna sono alle prese con problemi fisici, Kaan Ayhan è positivo mentre Gian Marco Ferrari, Manuel Locatelli e Mert Muldur sono di nuovo esclusi, come contro la Roma, per precauzione dato che provengono da nazionali che hanno avuto un focolaio accertato. Anche per questo motivo è plausibile che la formazione di De Zerbi ricalchi quella di tre giorni fa, seppur con qualche minima modifica. Una dovrebbe riguardare Vlad Chiriches: all’andata fece autogol, ha giocato sabato e durante la sosta con la Romania ma dato che arriva da problemi fisici dovrebbe riposare. Al suo posto Federico Peluso, accanto a Marlon.

QUALCHE BALLOTTAGGIO – La formazione del Sassuolo per la partita contro l’Inter sarà comunque competitiva. Davanti c’è Giacomo Raspadori, a segno ai giallorossi con la fascia da capitano (primo 2000 a vestirla in Serie A), nel terzetto offensivo favoriti Hamed Junior Traoré, Filip Djuricic e Jérémie Boga. Un’alternativa è avanzare Maxime Lopez al posto di uno di questi tre, inserendo Francesco Magnanelli a centrocampo assieme a Pedro Obiang. Più difficile vedere uno fra Lukas Haraslin e Brian Oddei, comunque mosse quasi scontate a gara in corso. In difesa Jeremy Toljan è sicuro del posto a destra, non avendo alternative, dalla parte opposta Rogério favorito su Georgios Kyriakopoulos. In porta ovviamente Andrea Consigli, che coi nerazzurri si esalta sempre. Questa la probabile formazione di De Zerbi per Inter-Sassuolo: Consigli; Toljan, Marlon, Peluso, Rogério; Obiang, M. Lopez; H. Traoré, Djuricic, Boga; Raspadori.