Corradi, ex attaccante con un breve passaggio all’Inter nell’estate del 2002, ha messo a confronto la squadra di Mourinho e quella di ora con Conte. Ecco le sue parole nel post partita di Champions League su Canale 5.

IL PARAGONE – Bernardo Corradi valuta due squadre certamente diverse: «L’Inter di José Mourinho, qualitativamente, era superiore nei quindici-sedici giocatori che poi hanno partecipato ai successi. È vero che entrambi hanno dato delle fisionomie abbastanza chiare alla propria squadra, dal punto di vista anche della sagacia nelle interviste e in conferenza stampa. Forse Mourinho ha un qualcosa in più, ma rispetto a tutti gli allenatore che ci sono. Secondo me il grande pregio di Conte è stato quello di crearsi un percorso che ha avuto come culmine la Juventus, come banco di prova. Ha dimostrato, poi è andato in Nazionale e al Chelsea e ha vinto. Ora è all’Inter e ha un piede e mezzo dentro lo scudetto».