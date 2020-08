Dalbert verso la permanenza alla Fiorentina: due possibilitÃ  – SI

Dalbert verso la permanenza alla Fiorentina: due possibilità – SI

Condividi questo articolo

Dalbert, esterno brasiliano ancora di proprietà dell’Inter, secondo quanto riportato dal giornalista di “Sportitalia” Gianluigi Longari, potrebbe continuare la sua esperienza alla Fiorentina: due le possibilità riguardo il suo trasferimento.

DUE POSSIBILITÀ – Dalbert in questa stagione in prestito dall’Inter alla Fiorentina, potrebbe continuare la sua permanenza in viola. Secondo quanto riportato da “Sportitalia”, ancora da stabilire se verrà prolungato il suo prestito ancora per un’altra stagione o se si raggiungerà un’intesa per trasformare lo scambio con Cristiano Biraghi – che a inizio stagione ha fatto il percorso inverso – a titolo definitivo.

Fonte: Gianluigi Longari – Sportitalia.