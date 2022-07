Dalbert, riabilitazione e poi cessione: il piano dell’Inter per evitare la beffa – CdS

Dalbert è stato sottoposto a intervento chirurgico e adesso inizierà la riabilitazione a Milano. Secondo il Corriere dello Sport, successivamente sarà ceduto per provare a guadagnarci qualcosa (ma solo in futuro).

IL PIANO – Dalbert attende il via libera dopo la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, e presto inizierà la riabilitazione a Milano. Sarà pronto a gennaio, quando lascerà l’Inter in prestito gratuito per nona vere minusvalenze a bilancio (è in scadenza a giugno 2023). Il Nizza, che aveva un accordo per acquistarlo subito a 4 milioni, è una destinazione che può tornare d’attualità a gennaio. All’Inter andrebbe una percentuale sulla futura rivendita.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti