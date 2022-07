Pinamonti, tra Atalanta e Monza spunta il…Sassuolo! Le ultime – CdS

L’Inter in rosa, al 24 di luglio, ha ancora Andrea Pinamonti. L’attaccante sa benissimo di essere di troppo ad Appiano Gentile con Monza e Atalanta che hanno una nuova pretendente: il Sassuolo.

NOVITA’ – Il Sassuolo ha raggiunto l’accordo con il West Ham in queste ore per la cessione di Gianluca Scamacca. Dunque, in quel ruolo, i neroverdi sono scoperti. E qual è l’altro giocatore italiano, di ruolo attaccante, sulla bocca di tutti? Esatto, Andrea Pinamonti. Come riporta il Corriere dello Sport infatti, alla corsa per il classe ’99 si è unito anche il Sassuolo oltre ai già noti da tempo Monza e Atalanta. Nei prossimi giorni possibile un nuovo incontro tra l’Inter dirigenza e l’entourage del giocatore per capire un po’ la situazione, ma le pretendenti non mancano per l’ex Empoli.

Fonte: Corriere dello Sport