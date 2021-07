Dalbert dice no al Trabzonspor. Nainggolan, manca ancora l’accordo – CdS

Tra i giocatori in uscita dall’Inter come sappiamo da tempo ci sono Dalbert e Nainggolan. Di seguito il punto della situazione secondo il “Corriere dello Sport”.

GLI ESUBERI – L’Inter lavora per la cessione di qualche esubero così da mettere da parte un tesoretto da poter reinvestire sul mercato, considerando soprattutto il risparmio degli ingaggi. Come nel caso di Joao Mario, che all’Inter percepisce ben 3 milioni netti. Dalbert dal canto suo ha detto no al Trabzonspor, mentre Radja Nainggolan non trova ancora l’accordo con l’Inter per la buonuscita che farebbe risparmiare al club una parte dei quasi 8,5 milioni lordi del suo stipendio, ancora rimasti da contratto. Da piazzare poi anche Brazao, Vagiannidis e Colidio. Fuori dal progetto anche Valentino Lazaro, tornato dall’esperienza al Borussia Monchengladbach.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

