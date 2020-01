Conte vuole un vice Lukaku, doppia pista per l’Inter – Sky

Conte vuole un vice Lukaku, doppia pista per...

Non c’è solo il centrocampista nella lista della spesa di Conte per gennaio (QUI le ultime). Il tecnico dell’Inter vuole infatti un attaccante che possa ricoprire il ruolo di vice-Lukaku in questa seconda parte di stagione

DOPPIA PISTA – Secondo quanto riportato da Giorgia Cenni a “Sky Sport 24”: «Lo scambio Llorente-Politano è un ipotesi con entrambi i giocatori che vogliono più spazio. Giroud è un alro giocatore che è seguito visto che Conte lo conosce molto bene ed ha tutte le caratteristiche per essere il vice Lukaku grazie alla sua esperienza e carisma».