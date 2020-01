Zanetti, vacanze finite: “Si torna in Italia per...

Zanetti, vacanze finite: “Si torna in Italia per riprendere con l’Inter!”

Zanetti ha passato le vacanze in Argentina, incontrando anche Cambiasso e Milito (VEDI articolo). Ora è tempo di tornare a Milano, c’è l’Inter che lo aspetta. Foto e messaggio di auguri su Instagram per Pupi

VACANZE FINITE – Javier Zanetti si gode le ultime ore di vacanza insieme al papà. Il vice Presidente nerazzurro è pronto a fare rientro a Milano: “Buon anno nuovo a tutti! In partenza, si torna in Italia per riprendere con l’Inter“. Di seguito il post dello storico ex capitano nerazzurro.