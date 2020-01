Chong, l’Inter cerca l’intesa: nuovo incontro in sede...

Chong, l’Inter cerca l’intesa: nuovo incontro in sede con l’agente – Sky

L’Inter oltre al mercato di gennaio, con Victor Moses vicinissimo (qui le ultime), guarda anche al mercato estivo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di “Sky Sport”, è in corso un incontro tra la dirigenza nerazzurra e l’agente di Tahith Chong, centrocampista del Manchester United.

