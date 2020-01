Moggi: “Inter, con Eriksen, Giroud e Moses niente piÃ¹ scuse! Conte…”

Moggi: “Inter, con Eriksen, Giroud e Moses niente più scuse! Conte…”

L’Inter punta a rinforzarsi sul mercato. Obiettivi noti sono Christian Eriksen e Olivier Giroud. Con Victor Moses pronto a rabbracciare Antonio Conte in nerazzurro (qui le ultime). Luciano Moggi, sulle frequenze di “TMW Radio” parla della squadra nerazzurra, con uno sguardo al mancato scambio tra Politano e Spinazzola.

CONFUSIONE – Luciano Moggi commenta il mancato scambio tra Politano-Spinazzola: «Conosco poco, ma c’è stata confusione nella trattativa, forse non c’era identità di vedute tra i vari dirigenti. Evidentemente qualcuno ha fatto il passo più lungo della gamba. Potrebbe darsi che la Roma abbia dato la notizia ancor prima di firmare i contratti. Se lo ha fatto è grave. Dire che Ausilio era in cortocircuito con Marotta potrebbe essere vero. Se si facesse lo stesso l’affare? Ci guadagnerebbe la Roma. Politano poteva integrarsi bene. Spinazzola? Dobbiamo vedere le sue condizioni fisiche, farebbe comodo all’Inter. Ora però ha preso tanti giocatori, quindi prenderne un’altro creerebbe ancor più confusione».

NO SCUSE – Infine, l’ex dirigente della Juventus, parla dei possibili arrivi in casa Inter: «L’Inter è già una squadra forte, immettere in questa squadra giocatori come Moses, Eriksen e Giroud, possono ribaltare la questione. Sono giocatori di qualità. Conte non può più lamentarsi così. Avrà un undici forte ed una panchina di livello».