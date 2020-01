Olivero: “Eriksen porterebbe qualitÃ  ed esperienza. Inter, serve intensitÃ ”

Olivero: “Eriksen porterebbe qualità ed esperienza. Inter, serve intensità”

Condividi questo articolo

Intervenuto negli studi di “Sky Sport 24”, G. B Olivero, noto giornalista, ha parlato dell’Inter e del momento dei nerazzurri. Uno sguardo ai possibili rinforzi in arrivo dal mercato, con Eriksen protagonista.

QUALITA’ – Christian Eriksen porterebbe qualità ed esperienza nel centrocampo dell’Inter. Ne è convinto Olivero, che, inoltre, individua nella mancanza di intensità la flessione dei nerazzurri: «Eriksen? Serve per dare qualità ed esperienza. Consentirebbe all’Inter, così come Young, di non calare l’intensità che è stata la chiave dello splendido girone d’andata. Lo ha detto lo stesso Conte, i nerazzurri hanno bisogno di andare sempre al massimo altrimenti invece di vincere pareggia. Biraghi? Ha fatto un discreto girone d’andata, ma non può garantire 30 partite al massimo. Lo sostituirà un nuovo acquisto eventualmente. Lo stesso può fare Eriksen, che può dare qualità e far rifiatare Sensi».