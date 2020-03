Chiesa sogno Inter, Conte insiste: ecco il suo ruolo nel 3-5-2. Clausola?

Condividi questo articolo

Chiesa è uno dei nomi che piace molto all’Inter sul mercato, in vista della prossima stagione. Antonio Conte insiste con la società che lavora a fari spenti per acquistare l’attaccante. C’è da fare i conti, però, con la forte concorrenza della Juventus. Di seguito le ultime novità riportate da “Calciomercato.com”

DAL SOGNO ALLA TRATTATIVA – Ormai da mesi, si parla di Inter e Juventus in prima fila per Federico Chiesa. Antonio Conte è un grande estimatore del calciatore italiano che vedrebbe alla perfezione da esterno nel suo 3-5-2. Una variazione significativa rispetto al ruolo da finta punta nella Fiorentina attuale. Da non sottovalutare i rivali bianconeri che restano alla finestra, ma più a lungo termine. Intanto, Chiesa potrebbe presto rinnovare con la Viola: lo attende un contratto variabile tra 3,5 e 4,5 milioni. Possibile l’inserimento di una clausola rescissoria da 70 milioni.