Chiesa, Fiorentina ora pronta a trattare. Cambia scenario per l’Inter? – Sky

Chiesa era un obiettivo dell’Inter un anno fa, così come della Juventus, ma il presidente della Fiorentina Commisso ha posto il veto sulla cessione. Ora, per l’attaccante esterno classe ’97, le porte di una cessione si aprono un minimo: Gianluca Di Marzio, durante “Sky Calcio Show – L’Originale”, in aggiunta alle tante notizie sui nerazzurri (vedi articolo) ha parlato anche di questo.

INTER ANCORA POSSIBILE? – Gianluca Di Marzio ridefinisce gli scenari: «Per Federico Chiesa l’anno scorso la Fiorentina non si sedeva nemmeno a trattare, e la Juventus aveva già un accordo a cinque milioni di euro per cinque anni. Adesso la Fiorentina è anche disposta, per rispetto nei confronti di Chiesa, se arriva un’offerta a sedersi e trattare. Il prezzo è alto per tutti in Italia, lui all’estero non vuole andare. Non vedo le condizioni perché lui vada in una squadra italiana che vuole fare scambi, la Fiorentina non lo vende per scambi. Poi lui è legatissimo a Giuseppe Iachini (che ha rinnovato stamattina, ndr)».