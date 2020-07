Esposito ha rinnovato con l’Inter: spunta la quinta squadra in Serie A – Sky

Condividi questo articolo

Esposito ha rinnovato nelle scorse ore il suo contratto con l’Inter, poi andrà in prestito. Secondo Gianluca Di Marzio, dopo le notizie precedenti (vedi articolo), l’attaccante classe 2002 ha una nuova pretendente dalla Serie A.

RINNOVO E PRESTITO – Gianluca Di Marzio vede un trasferimento vicino: «Il più richiesto all’Inter è Sebastiano Esposito, che ha rinnovato oggi il contratto per cinque anni. Seicentomila euro più bonus, accordo raggiunto e manca solo l’ufficialità col tweet dell’Inter in questo caso. Si sono mosse Fiorentina, Sampdoria, Bologna e il Torino recentemente. L’Inter nelle ultime ore ha deciso di darlo a una squadra, o almeno vorrebbe darlo come priorità, che gli permettesse davvero di giocare con grande continuità: in queste squadre che ho nominato probabilmente lui non partirebbe titolare. Emerge, un po’ a sorpresa, nelle ultime ore la pista Crotone, dove Esposito in Serie A può davvero farsi un campionato da titolare o quasi. Si farebbe quindi le ossa: attenzione alla pista Crotone. Anche il giocatore comincia a prenderla in considerazione».