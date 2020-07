Marocchi: “Skriniar lo aspetto via dall’Inter, serve altro. Lautaro Martinez…”

Per Marocchi Skriniar dovrebbe essere sacrificato dall’Inter, in modo tale da trovare un difensore con caratteristiche diverse per il 3-5-2 di Conte. L’ex centrocampista di Bologna e Juventus, nel corso di “Sky Calcio Show – L’Originale”, ha anche detto che invece i nerazzurri dovrebbero trattenere Lautaro Martinez.

I NOMI – Nel corso della diretta di Sky Sport si è parlato di contatti iniziati fra Inter e Tottenham per Tanguy Ndombele (vedi articolo). Giancarlo Marocchi, ospite della trasmissione, non è entusiasta del centrocampista francese: «Se vogliamo già iniziare a incastrare bene Christian Eriksen, quindi con il trequartista, pensiamo a dei centrocampisti che ragionino un po’ di più e sviluppino sugli esterni anche con i difensori. Ndombele quindi non granché come idea di centrocampista. Milan Skriniar me lo aspetto che entri in qualche trattativa, perché si allarga poco. Lì c’è bisogno di un difensore di destra che dia una grossa mano ad Achraf Hakimi, per fargli fare venti metri in meno rispetto ad Antonio Candreva. Per l’Inter sarebbe meglio tenere Lautaro Martinez? Sì, perché è proprio forte e poi si sposano troppo bene insieme (lui e Romelu Lukaku, ndr). Quei due, infatti, hanno fatto i gol che avrebbero permesso all’Inter di vincere lo scudetto».