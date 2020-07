Trevisani: “Ndombele buonissimo per l’Inter. Tridente per Conte…”

Ndombele è l’ultimo nome accostato con forza all’Inter: l’ha fatto stanotte Gianluca Di Marzio (vedi articolo). Il giornalista Riccardo Trevisani, durante “Sky Calcio Show – L’Originale”, ha parlato non solo di questa voce di mercato ma anche della possibilità che Conte schieri assieme Sanchez, Lukaku e Lautaro Martinez.

ACQUISTABILE – Riccardo Trevisani promuove un eventuale scambio col Tottenham: «Se Milan Skriniar è quello di quest’anno, che nella difesa a tre non si trova, l’Inter ne può fare a meno. Tanguy Ndombele è un buonissimo calciatore: bisogna capire in che contesto, con che allenatore e in che campionato. È buonissimo. Tridente per Antonio Conte? In queste ultime partite, quando all’Inter ormai non è che cambiasse molto fare pari o perdere, ma cambiava vincere, per esempio a Roma nel finale e anche nella partita successiva (contro la Fiorentina, ndr) non li ha messi tutti e tre insieme. Ha sempre fatto con le due punte e il trequartista, come Borja Valero o Christian Eriksen, ma non Alexis Sanchez più Romelu Lukaku e Lautaro Martinez».