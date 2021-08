Chelsea, pronti 130 milioni all’Inter e 15 a Lukaku per riaverlo – Sun

Il Chelsea è molto vicino a chiudere per Romelu Lukaku. Il club di Abramovich è pronto a fare follie e i 130 milioni chiesti dall’Inter potrebbero diventare realtà in queste ore. Per l’attaccante inoltre è pronto un ingaggio monstre che lo eleverebbe a uno dei giocatori più pagati del mondo.

AGGIORNAMENTI – L’Inter ormai si sta preparando a lasciare andare Lukaku. Il belga sembra pronto ad accettare l’offerta del Chelsea che, stando a quanto riportato dal ‘Sun Football’, è pronta ad offrirgli 15 milioni di euro all’anno. Il tabloid inglese riporta inoltre come l’Inter abbia già rifiutato un paio di offerte dei blues: una solo cash pari a 100 milioni di euro e una cash più contropartita (Marcos Alonso) di circa 110 milioni euro complessivi. Il Chelsea però non molla e nelle prossime ore è pronto a offrire addirittura 130 milioni di euro per avere Lukaku nuovamente a Londra. Il ‘Sun’ chiarisce anche che Big Rom abbia voglia di tornare a Londra perché sente che la sua avventura al Chelsea non si sia completata come doveva. Dunque una sorta di rivincita per il belga che ora attende la nuova offerta dei blues per poi tornare in Inghilterra.

FONTE – Sun Football