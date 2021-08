Correa via dalla Lazio? L’Inter ci pensa. Concorrenza dalla Premier – CdS

Joaquin Correa potrebbe decidere di lasciare la Lazio. Secondo il “Corriere dello Sport”, oggi in edicola, tra le pretendenti per l’argentino ci sarebbe anche l’Inter, che deve battere la concorrenza delle squadre di Premier League

IN USCITA – L’avventura di Joaquin Correa alla Lazio sembra agli sgoccioli. Secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport”, infatti, l’argentino ed il club biancoceleste, sono in attesa dell’offerta giusta. L’Inter è una delle candidate alla corsa per l’attaccante argentino: in caso di cessione di Lukaku, infatti, Correa è uno degli obiettivi per l’attacco nerazzurro. Da battere, però, la concorrenza delle squadre di Premier League, su tutte l’Everton che, nelle scorse settimane, ha mandato segnali inequivocabili. Si attendono novità nei prossimi giorni

Fonte: Fabrizio Patania – Corriere dello Sport